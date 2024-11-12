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Мбаппе показал совместное фото с тренировки с футболистами «ПСЖ»

Мбаппе показал совместное фото с тренировки с футболистами «ПСЖ»
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе показал совместное фото с футболистами «ПСЖ» Ашрафом Хакими и Арнау Тенасом. Игроки встретились во время тренировки по падел-теннису.

«Падел и друзья. Идеальный микс», — написал Мбаппе на личной странице в своей социальной сети.

Фото: Фото из личного архива Килиана Мбаппе

Напомним, Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2029 года. До этого он с 2018 года выступал за «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов и две результативные передачи.

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