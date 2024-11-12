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Агент Дивеева рассказал об интересе к игроку со стороны других клубов

Агент Дивеева рассказал об интересе к игроку со стороны других клубов
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Олег Ерёмин, агент защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал об интересе к футболисту со стороны других клубов.

«Это перманентная история. Интерес был и остаётся, но многое зависит от разных факторов, это вопрос многозависимый, многослойный. Сейчас говорить о чем-то не готов. Когда появится конкретика, предложение, тогда можно будет об этом говорить. Пока рано.

Могу ли гарантировать, что этот сезон Игорь доиграет в ЦСКА? Ха-ха, уже смешно. Я с богом не общаюсь, поэтому гарантировать ничего не буду, конечно», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 7,5 млн.

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