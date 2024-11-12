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Президент РПЛ Алаев оценил шансы сборной России сыграть на ЧМ-2026

Президент РПЛ Алаев оценил шансы сборной России сыграть на ЧМ-2026
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Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о возможном возвращении российских команд на международную арену.

«Я общаюсь с Александром Дюковым и Максимом Митрофановым, но не нахожусь в их процессе переговоров о возвращении российских клубов в Европу. Были мероприятия, на которые ездили коллеги из РФС, но деталей я не знаю.

Наше возвращение в Европу — очень сложный процесс, коллеги этим занимаются, у нас к ним полное доверие. Будем ждать от них новостей. Согласен ли я, что мы точно пропустим чемпионат мира в 2026 году? Очень маловероятно, что мы туда попадем», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

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