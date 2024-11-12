Шунин оценил шансы Сафонова вытеснить Доннарумму из основного состава «ПСЖ»

Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове.

«Думаю, он может вытеснить Доннарумму из основного состава. Ему всё по силам. Главное, чтобы Матвей верил в себя. Сафонов — один из сильнейших вратарей в нашей стране. Он точно не просто так уехал за большие деньги в топ-клуб», — приводит слова Шунина Legalbet.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне за французский клуб россиянин провёл четыре матча, в которых пропустил два гола и дважды отстоял «на ноль».

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