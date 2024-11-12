Орещук — об уходе Амарала: «Спартаку» самое время вернуть Дмитрия Попова

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о том, кто должен сменить Томаша Амарала в «Спартаке».

«Считаю, что «Спартаку» не нужно мучиться, а вернуть Диму Попова. В свое время он собрал неплохую команду, результаты тоже были. Свой до мозга костей, клуб знает. А иностранцы уже поперек горла стоят», — приводит слова Орещука «ВсеПроСпорт.ру».

10 ноября «Спартак» объявил, что португальский специалист покинул свою должность спортивного директора красно-белых. Решение было принято по совместному соглашению сторон. Спортивный функционер проработал на этом посту с декабря 2023 года.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 28 очков за 15 матчей.