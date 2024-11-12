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Радченко назвал лучшего игрока «Зенита» в первом круге РПЛ

Радченко назвал лучшего игрока «Зенита» в первом круге РПЛ
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Бывший нападающий петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко назвал лучшего игрока сине-бело-голубых в первом круге Российской Премьер-лиги (РПЛ).

«Лучший игрок «Зенита» в первом круге — Барриос. Хотел бы отметить его. Он проводит чемпионат очень стабильно, надёжно, как он это и умеет. Что касается других лидеров, то у них были спады. Я имею ввиду Вендела, Клаудиньо, а Глушенков, к сожалению, получил травму. Кассьерра ещё не вышел на тот уровень, который от него ждут. К линии обороны тоже есть вопросы. Поэтому опорная зона была более стабильной», — приводит слова Радченко Legalbet.

После 15 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 37 очков.

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