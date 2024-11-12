Родри рассказал, когда сможет вернуться на поле

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри ответил на вопрос, когда он восстановится он травмы.

«Я чувствую, что могу вернуться уже в этом сезоне, да. Это возможно, и я могу это сделать. Сейчас я восстанавливаюсь, никакого давления… Важно восстановиться наилучшим образом. Сезон длинный, есть новый чемпионат мира по футболу среди клубов… Я могу это сделать», — приводит слова Родри журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч». Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в соответствующем голосовании. Хавбек «сливочных» и национальной команды Англии Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли защитник Даниэль Карвахаль («Реал») и нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: