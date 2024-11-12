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Гурцкая: Слишкович – ошибка «Оренбурга», тренера взяли за то, что он красиво болтает

Гурцкая: Слишкович – ошибка «Оренбурга», тренера взяли за то, что он красиво болтает
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Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал поражение «Оренбурга» в матче 15-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Сахархизан – 13'     1:1 Касинтура – 78'     2:1 Агаларов – 90+1'    
Удаления: нет / Прохин – 90+8'

«Это был показатель того, что «Оренбург» ошибся с тренером. Этот тренер хочет играть в футбол, в который он играл с более качественной командой, как «Спартак». Он хочет отойти назад и ловить на контратаках. Но это очень легковесная команда, какая-то пушинка. Её «Динамо» Махачкала просто избила. Они их повесили на канаты и просто избивали. Я никогда не видел, чтобы махачкалинское «Динамо» имело такое преимущество. Они на каждом участке поля были сильнее.

Этот «Оренбург» — как команда Медиалиги. Они выходят делать шоу. А люди выходят очки брать. Если «Оренбург» быстро не признает, что Слишкович – их ошибка, то через пять туров команда будет обречена», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Напомним, 3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии, который проработал в клубе с 2023 года. Владимир Слишкович был назначен на должность главного тренера «Оренбурга» 6 октября. Босниец известен по своей работе в московском «Спартаке». Слишкович был частью тренерского штаба Гильермо Абаскаля, а после ухода испанца исполнял обязанности главного тренера красно-белых.

На данный момент «Оренбург» располагается на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Слишковича набрали восемь очков в 15 встречах.

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