Хорхе Сампаоли возглавил «Ренн»

«Ренн» объявил о назначении Хорхе Сампаоли на пост главного тренера клуба.
64-летний специалист подписал контракт с французским клубом до 2026 года.
Ранее Сампаоли возглавлял сборную Аргентины, а также такие клубы как: «Фламенго», «Севилья», «Марсель», «Атлетико Минейро» и «Сантос».
На данный момент «Ренн» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 11 очков. За последние семь матчей в Лиге 1 команда одержала одну победу, потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью. В следующем туре «Ренн» встретится с «Лиллем». Матч состоится 24 ноября.
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