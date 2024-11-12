Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хорхе Сампаоли возглавил «Ренн»

Хорхе Сампаоли возглавил «Ренн»
Комментарии

«Ренн» объявил о назначении Хорхе Сампаоли на пост главного тренера клуба.

64-летний специалист подписал контракт с французским клубом до 2026 года.

Ранее Сампаоли возглавлял сборную Аргентины, а также такие клубы как: «Фламенго», «Севилья», «Марсель», «Атлетико Минейро» и «Сантос».

На данный момент «Ренн» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 11 очков. За последние семь матчей в Лиге 1 команда одержала одну победу, потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью. В следующем туре «Ренн» встретится с «Лиллем». Матч состоится 24 ноября.

Материалы по теме
Шунин оценил шансы Сафонова вытеснить Доннарумму из основного состава «ПСЖ»

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android