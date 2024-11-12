Хорхе Сампаоли возглавил «Ренн»

«Ренн» объявил о назначении Хорхе Сампаоли на пост главного тренера клуба.

64-летний специалист подписал контракт с французским клубом до 2026 года.

Ранее Сампаоли возглавлял сборную Аргентины, а также такие клубы как: «Фламенго», «Севилья», «Марсель», «Атлетико Минейро» и «Сантос».

На данный момент «Ренн» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 11 очков. За последние семь матчей в Лиге 1 команда одержала одну победу, потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью. В следующем туре «Ренн» встретится с «Лиллем». Матч состоится 24 ноября.

Материалы по теме Шунин оценил шансы Сафонова вытеснить Доннарумму из основного состава «ПСЖ»

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире