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Гурцкая объяснил, почему «Спартак» принял решение расстаться с Амаралом

Гурцкая объяснил, почему «Спартак» принял решение расстаться с Амаралом
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Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал отставку Томаша Амарала с поста спортивного директора московского «Спартака».

«Клуб понимает, что у Амарала нет потенциала, он не станет сильнее в зимнее трансферное окно. Они-то знают правду. Станковича привёл не Амарал, я продолжаю на этом настаивать», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

10 ноября «Спартак» объявил, что португальский специалист покинул свою должность спортивного директора красно-белых. Решение было принято по совместному соглашению сторон. Спортивный функционер проработал на этом посту с декабря 2023 года.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 28 очков за 15 матчей.

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