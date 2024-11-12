Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, кого выбрал Родри в голосовании за «Золотой мяч»

Стало известно, кого выбрал Родри в голосовании за «Золотой мяч»
Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны результаты голосования полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри за обладателя «Золотого мяча».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, игрок поставил себя на первое место. На второй строчке в рейтинге испанца расположился защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль. Третьим стал вингер «сливочных» Винисиус Жуниор.

Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч». Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в соответствующем голосовании. Хавбек «сливочных» и национальной команды Англии Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли защитник Даниэль Карвахаль («Реал») и нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Материалы по теме
«Головин ни в чём не уступал Родри». Каким был будущий обладатель «Золотого мяча» в юности
Эксклюзив
«Головин ни в чём не уступал Родри». Каким был будущий обладатель «Золотого мяча» в юности

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android