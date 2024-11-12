Стало известно, кого выбрал Родри в голосовании за «Золотой мяч»

Стали известны результаты голосования полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри за обладателя «Золотого мяча».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, игрок поставил себя на первое место. На второй строчке в рейтинге испанца расположился защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль. Третьим стал вингер «сливочных» Винисиус Жуниор.

Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч». Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в соответствующем голосовании. Хавбек «сливочных» и национальной команды Англии Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли защитник Даниэль Карвахаль («Реал») и нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: