Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В «Спартаке» работают неглупые люди». Яковлев — об уходе Амарала

«В «Спартаке» работают неглупые люди». Яковлев — об уходе Амарала
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Павел Яковлев прокомментировал отставку Томаша Амарала с поста спортивного директора красно-белых.

«Я думаю, что в «Спартаке» работают неглупые люди. Значит, так должно быть. Лично с Амаралом не знаком, поэтому комментировать сложно. Всё, что ни делается — все к лучшему. Так можно охарактеризовать это увольнение. Как мне трансферы Амарала? Единственный трансфер, который заслуживает внимания — это Барко. Все остальные — это ребята, которые остались с прошлого сезона.

Мне кажется, наверное, в «Спартаке» не столько важны трансферы, сколько атмосфера. Это сейчас и показывают красно-белые», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

10 ноября «Спартак» объявил, что португальский специалист покинул свою должность спортивного директора красно-белых. Решение было принято по совместному соглашению сторон. Спортивный функционер проработал на этом посту с декабря 2023 года.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 28 очков за 15 матчей.

Материалы по теме
Гурцкая объяснил, почему «Спартак» принял решение расстаться с Амаралом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android