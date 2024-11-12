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Ловчев объяснил, почему «Зенит» станет чемпионом РПЛ

Ловчев объяснил, почему «Зенит» станет чемпионом РПЛ
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев объяснил, почему «Зенит» станет чемпионом России в нынешнем сезоне.

«Я всё время говорю, что «Зенит» будет чемпионом. Почему? Клуб стабильный, сильный состав. Они будут бороться! Почему «Краснодар» не станет чемпионом? Тут дело в том, что «Краснодар» играет на пределе своих возможностей. В начале сезона Джон Кордоба и Эдуард Сперцян не играли — результаты не те, три ничьих. В «Зените» же не два футболиста определяют игру. «Краснодар» играет в силу своих игроков, а «Зенит» — не играет сейчас. Они прибавят чуть‑чуть, когда их «припрёт» немного», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 36 очков, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

В следующем туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Оренбургом», а «Краснодар» проведёт матч с «Химками».

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