Жорди Альба после вылета «Интер Майами» из плей-офф раскритиковал формат МЛС

Испанский защитник «Интер Майами» Жорди Альба раскритиковал текущий формат МЛС.

«Многолетняя традиция, всё понимаю. Но если бы это зависело от меня, я бы сделал так, чтобы чемпион одной конференции играл против чемпиона другой», — приводит слова Альбы ESPN.

Напомним, в ночь со 9 на 10 ноября мск, в американском Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» завершился третий матч плей-офф МЛС стадии 1/8 финала между «Интер Майами» и «Атлантой Юнайтед». Победу со счётом 3:2 одержали гости.

Таким образом, по итогам трёх встреч в четвертьфинал плей-офф МЛС вышла «Атланта Юнайтед». В первой игре победу одержали «цапли» (2:1). Ответный матч остался за «Атлантой» (2:1).

Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили матч «Майами» — «Бостон»: