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Супруга Бекхэма рассказала о самом сложном периоде в карьере мужа

Супруга Бекхэма рассказала о самом сложном периоде в карьере мужа
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Британская певица, актриса и предпринимательница Виктория Бекхэм рассказала, какой период в жизни был самым сложным для неё и её мужа — экс-футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма.

«Самый сложный период в нашей жизни был после чемпионата мира 1998 года во Франции. Когда на мужа посыпалась критика за поражение, Дэвиду было столько же лет, сколько сейчас Ромео (средний сын пары — Прим. «Чемпионата»). Это очень тяжело для 22-летнего парня. Когда ты в этом участвуешь, то не знаешь, тонешь или плывёшь, ты просто продолжаешь переживать это всё. Но мы были друг у друга, а остальное — уже история. Однако мысль о том, что моему сыну пришлось бы пройти через это… Я не знаю, как бы он с этим справился. Я не знаю, как с этим справился бы кто-либо. Но у нас не было выбора», — приводит слова Виктории Бекхэм Harpers Bazar UK.

Напомним, в 1/8 финала ЧМ-1998 сборная Англии встретилась с национальной командой Аргентины. На 47-й минуте Бекхэм столкнулся с соперником и пнул его ногой, за что был удалён с поля. Сборная Англии проиграла в серии пенальти и отправилась домой. После того эпизода английские журналисты выставили Дэвида главным виновником поражения.

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