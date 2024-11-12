СМИ сообщили новые подробности о будущем Поля Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба провёл переговоры с клубом о досрочном расторжении контракта, сообщает Sky Sports News.

По данным источника, переговоры между 31-летним французом и итальянским клубом находятся на продвинутой стадии. Также отмечается, что игроком интересуются команды из Англии, Европы и Саудовской Аравии, но переговоры о трудоустройстве игрока начнутся после расторжения соглашения с туринцами.

Ранее была информация, что Погба больше не сыграет за «старую сеньору».

Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2026, однако команда Тиаго Мотта стремится расторгнуть соглашение с Погба до конца года.

Напомним, согласно решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) 31-летний француз имеет право вернуться к тренировкам в январе 2025 года, а с марта может играть. В последний раз Погба выходил на поле 3 сентября 2023-го.

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