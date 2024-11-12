Шмаров: если Fan ID не отменят, кто на футболе будет пиво пить? Семейный сектор?

Бывший нападающий ЦСКА, «Факела», «Спартака», «Карлсруэ» и сборной СССР, двукратный чемпион Советского Союза и чемпион России Валерий Шмаров высказался о необходимости отмены Fan ID и возвращении пива на стадионы.

— Полтора года назад вы выступали за отмену Fan ID и возвращение пива на стадионы. Ни того, ни другого до сих пор не случилось. Зря?

— 100% зря. Футбол — для болельщиков. И пиво — тоже. А если Fan ID не отменят, кто там пиво будет пить? Семейный сектор, что ли? — сказал Шмаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Fan ID ввели с июля 2022 года для посещения матчей РПЛ. После нововведения снизилась посещаемость футбольных матчей.

Полностью интервью с Валерием Шмаровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.