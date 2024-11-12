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Тренер «Барселоны» Флик раскрыл детали разговора с судьёй после отмены гола Левандовского

Тренер «Барселоны» Флик раскрыл детали разговора с судьёй после отмены гола Левандовского
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик раскрыл, что сказал арбитру Гильермо Куадра Фернандесу в перерыве матча 13-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (0:1) на фоне отмены гола Роберта Левандовского из-за скандального офсайда.

Испания — Примера . 13-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Бекер – 33'    

«Я сказал рефери, что это было плохое решение, но это не его вина, и я это знаю. Я не очень злился на него из-за этого. Только если совсем немного», — приводит слова немецкого тренера Mundo Deportivo.

Напомним, спорный момент произошёл в самом начале первого тайма. Гол в ворота «Реала Сосьедад» забил Роберт Левандовский, однако мяч был отменён из-за офсайда. Данный момент вызвал массовые споры, многие считают, что система ВАР при воспроизведении эпизода перепутала ноги футболистов и ошибочно выявила положение «вне игры».

«Барселона» прервала победную серию в чемпионате Испании из четырёх матчей.

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