Тренер «Барселоны» Флик раскрыл детали разговора с судьёй после отмены гола Левандовского

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик раскрыл, что сказал арбитру Гильермо Куадра Фернандесу в перерыве матча 13-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (0:1) на фоне отмены гола Роберта Левандовского из-за скандального офсайда.

«Я сказал рефери, что это было плохое решение, но это не его вина, и я это знаю. Я не очень злился на него из-за этого. Только если совсем немного», — приводит слова немецкого тренера Mundo Deportivo.

Напомним, спорный момент произошёл в самом начале первого тайма. Гол в ворота «Реала Сосьедад» забил Роберт Левандовский, однако мяч был отменён из-за офсайда. Данный момент вызвал массовые споры, многие считают, что система ВАР при воспроизведении эпизода перепутала ноги футболистов и ошибочно выявила положение «вне игры».

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