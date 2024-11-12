Фабрицио Романо сообщил план и первое указание Аморима руководству «Манчестер Юнайтед»

Новый главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим вчера, 11 ноября, прибыл в расположение клуба. Он посетил тренировочной центр Траффорда и встретился с членами руководства «красных» — Омаром Беррадой, Дэном Эшуортом и Джейсоном Уилкоксом. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, какое первое указание португалец дал руководству клубу, а также его первоначальный план.

«Нам нужно приглашать игроков, способных играть очень интенсивно». Это были ключевые слова, которые он упомянул в ходе вступительных переговоров и встреч с руководством «Юнайтед», сообщает инсайдер. Романо также добавляет, что первоначальным и самым срочным планом по перестройке состава «МЮ» для Аморима является перевод команды на схему с тремя центральными защитниками.

Напомним, Аморим пришёл в «МЮ» из «Спортинга», с которым стал чемпионом Португалии прошлого сезона.