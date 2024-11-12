Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо сообщил план и первое указание Аморима руководству «Манчестер Юнайтед»

Фабрицио Романо сообщил план и первое указание Аморима руководству «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим вчера, 11 ноября, прибыл в расположение клуба. Он посетил тренировочной центр Траффорда и встретился с членами руководства «красных» — Омаром Беррадой, Дэном Эшуортом и Джейсоном Уилкоксом. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, какое первое указание португалец дал руководству клубу, а также его первоначальный план.

«Нам нужно приглашать игроков, способных играть очень интенсивно». Это были ключевые слова, которые он упомянул в ходе вступительных переговоров и встреч с руководством «Юнайтед», сообщает инсайдер. Романо также добавляет, что первоначальным и самым срочным планом по перестройке состава «МЮ» для Аморима является перевод команды на схему с тремя центральными защитниками.

Напомним, Аморим пришёл в «МЮ» из «Спортинга», с которым стал чемпионом Португалии прошлого сезона.

Материалы по теме
В «Спортинге» красиво проводили Аморима в «МЮ»
Истории
В «Спортинге» красиво проводили Аморима в «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android