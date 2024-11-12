Аморим опубликовал пост после ухода ван Нистелроя из «Манчестер Юнайтед»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим выложил пост, в котором поблагодарил временно исполнявшего обязанности главного тренера «красных дьяволов» Руда ван Нистелроя.

В соцсети Х (ранее Twitter) Аморим опубликовал фотографию ван Нистелроя и подписал её: «Спасибо тебе, Руд!»

Фото: Соцсети Аморима

Напомним, специалист из Нидерландов был исполняющим обязанности главного тренера после ухода Эрика тен Хага. 11 ноября Аморим возглавил тренерский штаб «Манчестер Юнайтед», а ван Нистелрой покинул клуб.

По итогам 11 игр «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведёт на выезде в рамках 12-го тура АПЛ с «Ипсвичем» 24 ноября.