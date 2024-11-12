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Валерий Шмаров: Черенков был застенчивым, тихим и очень добрым

Валерий Шмаров: Черенков был застенчивым, тихим и очень добрым
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров высказался о легенде красно-белых Фёдоре Черенкове.

«Что там говорить, все знают, каким Черенков был футболистом. Неординарным. Любил импровизировать, и у него это получалось. За это Фёдора и любили. А как человек — застенчивый, тихий, спокойный. Вообще неконфликтный. И очень добрый.

Мы близко не дружили, вне поля практически не общались. Да и играл я с ним не так уж долго — они же с Родионовым в 1990-м уехали во Францию, в «Ред Стар». Вот у Сергея, наверное, много историй с Черенковым есть, а у меня особо и нет», — сказал Шмаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Матч памяти Фёдора Черенкова между легендами «Динамо» и «Спартака», организованный РФС, состоится в среду, 13 ноября, и начнётся в 20:00 мск.

Полностью интервью с Валерием Шмаровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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