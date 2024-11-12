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Валерий Шмаров: спросил у одного комментатора: «Что же ты так за «Зенит» болеешь?»

Валерий Шмаров: спросил у одного комментатора: «Что же ты так за «Зенит» болеешь?»
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров высказался о словах главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина о том, что он смотрит матчи по телевизору без звука.

«Мне тоже приглушают звук телевизора родные (смеётся). Бывает, тоже лепят не пойми что. Я тут с одним комментатором зарубился, не буду называть фамилию. Он пришёл к нам на тренировку, я и высказал всё, что думаю. Спросил: «Что же ты так за «Зенит» болеешь? Прямо не можешь без него. Других так не комментируете». А он говорит: «Я за «Спартак» болею…» — сказал Шмаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полностью интервью с Валерием Шмаровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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