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Родри отреагировал на разрыв «крестов» игрока «Реала» Милитао

Родри отреагировал на разрыв «крестов» игрока «Реала» Милитао
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри прокомментировал травму крестообразных связок защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао.

«Травма передней крестообразной связки у Милитао? Я смотрел игру, и мне было очень жаль его. Он потратил столько месяцев на восстановление, а теперь снова… Желаю ему всего наилучшего, он отличный парень. Надеюсь, он будет сильным», — приводит слова Родри испанское новостное издание El Partidazo de COPE в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, бразилец травмировался 9 ноября в матче 13‑го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной» (4:0). Игрок во второй раз за свою карьеру получил подобную травму, в августе 2023 года он выбыл на семь месяцев из‑за разрыва крестообразной связки левого колена.

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