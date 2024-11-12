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В Испании сообщили о реакции Анчелотти на 7 пропущенных голов Лунина от «Барсы» и «Милана»

В Испании сообщили о реакции Анчелотти на 7 пропущенных голов Лунина от «Барсы» и «Милана»
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Мадридский «Реал» проиграл два из последних трёх матчей, в которых его ворота защищал украинский голкипер Андрей Лунин. «Сливочные» разгромно проиграли «Барселоне» (0:4) и уступили «Милану» (1:3). Журналисты сообщили, как на такое количество пропущенных мячей отреагировал главный тренер клуба Карло Анчелотти.

По информации Defensa Central, Анчелотти остался доволен игрой Лунина в этих матчах. Тренер считает, что его вины в пропущенных голах нет.

В этом сезоне Лунин провёл пять матчей, пропустил восемь голов и дважды отыграл «на ноль». В последней встрече с «Осасуной» Андрей оформил ассист, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

Напомним, основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться от травмы.

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