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«Барселона» и «Реал» проявляют интерес к грузинскому футболисту «Динамо» Тбилиси

«Барселона» и «Реал» проявляют интерес к грузинскому футболисту «Динамо» Тбилиси
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16-летний грузинский левый защитник «Динамо» Тбилиси Саба Харебашвили стал предметом заинтересованности «Барселоны» и мадридского «Реала», сообщает Diario AS.

Саба присоединился к первой команде «Динамо» в возрасте 15 лет, поразил уверенной игрой и хорошей физической подготовкой, побил несколько возрастных рекордов.

В текущем сезоне Саба Харебашвили провёл 27 матчей во всех турнирах на клубном уровне, отметился двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в € 300 тыс.

Источник также сообщает, что грузинский клуб предпринял значительный шаг для укрепления своих связей с Испанией, установив партнёрские отношения с испанской организацией и открыв офис в Барселоне. Этот стратегический шаг может не только создать возможности для молодых игроков получить известность в Европе, но также сигнализирует о намерении «Динамо» развивать и экспортировать свои местные таланты в ведущие лиги.

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