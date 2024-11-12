Журналист Моретто рассказал подробности по будущему Хосепа Гвардиолы

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Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может остаться в команде ещё на сезон, сообщает журналист Маттео Моретто в соцсетях.

По сведениям источника, на следующей неделе Гвардиола проведёт встречу с руководством английской команды и обсудит продление контракта на сезон, так как менеджеры «Сити» хотят сохранить тренера.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 23 очка за 11 матчей. На первом месте находится «Ливерпуль» (28).

Контракт Гвардиолы и «Ман Сити» истекает летом 2025 года. Ранее сообщалось, что испанец может возглавить сборную Бразилии.

Хосеп является шестикратным обладателем титула чемпиона АПЛ и победителем Лиги чемпионов в качестве тренера «Манчестер Сити». Также на его счету ряд других трофеев с английским клубом, «Барселоной» и «Баварией».

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