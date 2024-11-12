Защитник «Динамо» Фернандес: все должны помогать в обороне и исправлять наши ошибки

Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес высказался о необходимости всех игроков помогать в обороне команды.

«Все команды, которые хотят за что-то бороться, должны совершенствоваться. В первую очередь это касается обороны. Мы все должны помогать в обороне, исправлять наши ошибки. Это поможет нам совершенствоваться», — сказал Роберто Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 15 сыгранных матчей московская команда располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Первое место занимает «Краснодар», на счету команды 36 очков.