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Олег Кононов: мне бы хотелось, чтобы «Краснодар» стал чемпионом

Олег Кононов: мне бы хотелось, чтобы «Краснодар» стал чемпионом
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Известный российский специалист Олег Кононов высказал мнение о том, что хотел бы видеть «Краснодар» чемпионом в этом сезоне.

«Мне бы хотелось, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Я там работал, прекрасно знаю руководителей, самого главного руководителя — Сергея Николаевича Галицкого. Он заслужил. Он незаурядный человек, прекрасный бизнесмен. Сергей Галицкий очень многое делает как для города, так и для всей России. И, безусловно, для футбола. Хочется, чтобы ему было приятно, — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, по итогам 15 матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу МИР РПЛ.

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