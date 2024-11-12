В сборной Нидерландов отреагировали на возвращение де Йонга спустя 14 месяцев

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал возвращение в состав полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга спустя 14 месяцев отсутствия в ней из-за различных травм.

«У него [Френки де Йонга] была травма голени, а не лодыжки. Он будет в сборной во вторник, и мы предполагаем, что он сможет играть в субботу (матч с кем-то. — Прим. «Чемпионата).

Френки де Йонг, несомненно, должен быть в сборной, если он в форме. Но он долгое время отсутствовал, он ещё не сыграл ни одного полного матча. Он остаётся важным для нас. У нас много возможностей в полузащите», — приводит слова Кумана ESPN.

Напомним, следующий матч сборная Нидерландов сыграет дома с национальной командой Венгрии в рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА 16 ноября.