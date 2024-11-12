Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В сборной Нидерландов отреагировали на возвращение де Йонга спустя 14 месяцев

В сборной Нидерландов отреагировали на возвращение де Йонга спустя 14 месяцев
Комментарии

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал возвращение в состав полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга спустя 14 месяцев отсутствия в ней из-за различных травм.

«У него [Френки де Йонга] была травма голени, а не лодыжки. Он будет в сборной во вторник, и мы предполагаем, что он сможет играть в субботу (матч с кем-то. — Прим. «Чемпионата).

Френки де Йонг, несомненно, должен быть в сборной, если он в форме. Но он долгое время отсутствовал, он ещё не сыграл ни одного полного матча. Он остаётся важным для нас. У нас много возможностей в полузащите», — приводит слова Кумана ESPN.

Напомним, следующий матч сборная Нидерландов сыграет дома с национальной командой Венгрии в рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА 16 ноября.

Материалы по теме
В Испании сообщили о будущем полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android