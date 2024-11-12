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Матч «Бешикташ» — «Маккаби» пройдёт в Венгрии из-за беспорядков в Амстердаме

Матч «Бешикташ» — «Маккаби» пройдёт в Венгрии из-за беспорядков в Амстердаме
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Игра 5-го тура общего этапа Лиги Европы между турецким «Бешикташем» и «Маккаби» Тель-Авив пройдёт в Венгрии без болельщиков из-за случившегося в Амстердаме. Об этом объявила пресс-служба «Бешикташа» в социальной сети X (ранее Twitter). Напомним, болельщики «Маккаби» подверглись нападению в Амстердаме после матча 3-го тура общего этапа Лиги Европы с «Аяксом» (0:5).

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Было принято решение, что матч Лиги Европы УЕФА между «Бешикташем» и «Маккаби» Тель-Авив пройдёт в Дебрецене, Венгрия, единственной стране, которая согласилась стать хозяйкой в ​​результате переговоров нашего клуба с УЕФА, федерациями, связанными с УЕФА, и местными властями. И хотя мы достигли соглашения с венгерскими властями о допуске зрителей на матч, недавнее решение венгерских местных властей привело к тому, что игра пройдёт без болельщиков из-за инцидентов, произошедших во время матча «Аякс» — «Маккаби» Тель-Авив», — сказано в сообщении пресс-службы «Бешикташа».

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