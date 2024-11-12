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Шмаров ответил, кто, кроме Черенкова из «Спартака» 1980-90-х, заслуживает фильма

Шмаров ответил, кто, кроме Черенкова из «Спартака» 1980-90-х, заслуживает фильма
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров высказал мнение, кто из состав красно-белых образца 1980-1990 годов заслуживает отдельного фильма. Ранее на большие экраны вышла кинокартина о легенде «Спартака» Фёдоре Черенкове.

«В первую очередь Дасаев. Всё-таки лучшим вратарём мира признавали. И Иваныч [Романцев] как тренер тоже, безусловно, заслуживает. Ещё кого-то выделить отдельно тяжело. Да и не надо, наверное, это делать. Всё-таки «Спартак» всегда отличался командной игрой. В золотые времена мы были сильны коллективом, понимали друг друга с полуслова. Поэтому и был результат», — сказал Шмаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Валерием Шмаровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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