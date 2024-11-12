Экс-нападающий ЦСКА и «Спартака» Шмаров перенёс две операции по удалению камней из почек

Бывший нападающий «Спартака» и ПФК ЦСКА Валерий Шмаров рассказал, что перенёс несколько операций по удалению камней из почек.

«Шевелюсь чуть-чуть. Пытаюсь. Но тяжело. После двух операций пара месяцев всего прошла. Камешки пошли. Думаю, у меня даже похуже было, чем у Юрана, с осложнениями. Не будем вдаваться в подробности. Сейчас уже нормально. Давление восстановилось, пульс — тоже. Слабость пропала. Поэтому начал двигаться потихоньку. Сейчас вроде как ничего и не тревожит, тьфу-тьфу. Похудел на восемь килограммов, так что нормально. Килограмм ещё сбросить и будет игровой вес — 82 кг. Сейчас — 83,5», — сказал Шмаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Валерием Шмаровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.