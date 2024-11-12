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Умер 22-летний футболист сборной Эквадора

Умер 22-летний футболист сборной Эквадора
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В СМИ появилась информация о смерти 22-летнего игрока сборной Эквадора Марко Ангуло. Он провёл 35 дней в коме после страшного ДТП. Машина, в которой было пять человек, влетела в балку моста. Двое погибли в день аварии, одним из них был другой 22-летний местный футболист, находившийся за рулём.

За жизнь Ангуло врачи местной клиники боролись больше месяца. У него был перелом таза, правосторонний пневмоторакс, отёк мозга, субдуральная гематома и внутреннее кровоизлияние. После операции состояние Марко стало значительно улучшаться. Однако потом оно опять ухудшилось и спортсмен скончался.

Стоит отметить, что два года назад Ангуло уже попадал в серьёзное ДТП. Тогда погиб его двоюродный брат, который также был футболистом.

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