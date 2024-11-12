Владислав Радимов: этот «Краснодар» — не прошлогодний выскочка

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре и результатах «Краснодара» в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Эти футболисты столько времени вместе и уже знают, что друг от друга ожидать. Но в любом случае даже при потере качества тех футболистов, что не играли, то всё равно видно, что «Краснодар» — такая слаженная боевая единица и уверенно смотрится на футбольном поле. Всё-таки это не прошлогодний выскочка, который, может быть, разово боролся за чемпионство», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, 10 ноября состоялся матч 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином». Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в столице Татарстана. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв (Москва). Итоговый результат — 1:1. После 15 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 37 очков.