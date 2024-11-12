Бонгонда: в «Спартаке» нет звёзд — все уважают друг друга

Футболист «Спартака» Тео Бонгонда высказался об атмосфере в команде. По его словам, в составе красно-белых нет звёзд — все игроки равны и уважают друг друга.

«Я не могу выделить кого-то одного из команды. Многие забивали голы — Угальде, Барко, например. Каждый из нас делает отличную работу. Как я говорил, наша команда хороша тем, что тут нет звёзд — все уважают друг друга», — сказал Бонгонда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, по итогам первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в РПЛ «Краснодар».