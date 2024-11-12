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Валерий Непомнящий рассказал, какие команды удивили в первом круге РПЛ

Валерий Непомнящий рассказал, какие команды удивили в первом круге РПЛ
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Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий рассказал, какие команды удивили его в первом круге РПЛ сезона-2024/2025.

«Меня удивляет «Краснодар» — команда реально борется за чемпионство и будет конкурировать с «Зенитом». Со знаком минус же впечатлили «Крылья Советов». У них очень хороший тренер, но вдруг вокруг возникли явления, которые психологически влияют на игру команды. Пока тренер и игроки не справляются с этим давлением.

Первый круг получился интересным. Много борьбы на всех этажах турнирной таблицы. В этот раз серьёзная борьба за лидерство, да и внизу неизвестно, кому грозит расставание с РПЛ», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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