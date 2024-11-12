Бывший российский футболист Денис Бояринцев высказался о работе Томаша Амарала в «Спартаке», который занимал в московском клубе должность спортивного директора.

«Никак не могу оценить работу Амарала в «Спартаке», потому что даже не знаю, какие у него были функции. Но всё-таки он совершил хорошие и совсем невнятные трансферы для «Спартака». Поэтому даже не знаю, каковы причины его увольнения. Это внутренняя кухня, которая нам неизвестна», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, об отставке Амарала «Спартак» объявил 10 ноября. Томаш покинул московский клуб по соглашению сторон. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 37 очков после 15 матчей.