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Шмаров: мало наших ребят в РПЛ играет. А за иностранцев не очень хочется переживать

Шмаров: мало наших ребят в РПЛ играет. А за иностранцев не очень хочется переживать
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров считает, что уровень футбола в чемпионате России упал.

— Интересен вам современный чемпионат России?
— Мне лично не очень интересно. Но интрига есть — уже хорошо. Смотрю понемногу. Очень много непонятных судейских ошибок, для меня по крайней мере.

— Уровень турнира упал?
— Конечно, однозначно упал. Именно уровень футбола. Мало наших ребят играет. Иностранцы приезжают — надо их ставить, хотя свои не хуже. А легионеров не очень хочется смотреть, тем более — за них переживать, в какой бы команде они ни играли, — сказал Шмаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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