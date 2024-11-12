Певица Зара исполнит гимн России перед матчем сборной по футболу с Брунеем

Заслуженная артистка России певица Зарифа Мгоян, известная под псевдонимом Зара, исполнит государственный гимн РФ перед товарищеским матчем национальной команды со сборной Брунея в Краснодаре.

«Исполнителем гимна РФ перед матчем сборных России и Брунея станет певица Зара», — приводит слова неназванного источника «РИА Новости Спорт».

Матч между Россией и Брунеем состоится 15 ноября. Игра начнётся в 19:00 мск. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).