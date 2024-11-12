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Певица Зара исполнит гимн России перед матчем сборной по футболу с Брунеем

Певица Зара исполнит гимн России перед матчем сборной по футболу с Брунеем
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Заслуженная артистка России певица Зарифа Мгоян, известная под псевдонимом Зара, исполнит государственный гимн РФ перед товарищеским матчем национальной команды со сборной Брунея в Краснодаре.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Исполнителем гимна РФ перед матчем сборных России и Брунея станет певица Зара», — приводит слова неназванного источника «РИА Новости Спорт».

Матч между Россией и Брунеем состоится 15 ноября. Игра начнётся в 19:00 мск. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).

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