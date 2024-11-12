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Игрок «Акрона» Хубулов подвёл промежуточные итоги для команды после половины сезона

Игрок «Акрона» Хубулов подвёл промежуточные итоги для команды после половины сезона
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Полузащитник «Акрона» Владимир Хубулов подвёл промежуточные итоги для команды после половины текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Хорошо, что мы удачно играем со своими конкурентами и результативно, набираем очки. Нам нужно добавить в игре с большими командами. Задачу команды озвучивали — сохранение прописки в РПЛ. Как футболистам нам всегда хочется большего и добиваться максимальных результатов», — сказал Хубулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Акрон» после 15 матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

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