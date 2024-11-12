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Ледяхов высказался о результатах «Спартака» в первом круге РПЛ

Ледяхов высказался о результатах «Спартака» в первом круге РПЛ
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Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о результатах красно-белых в первом круге Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. После 15 матчей чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице.

«Неоднозначным получился первый круг для «Спартака». Были хорошие отрезки и не очень. Но четвёрку с минусом можно поставить команде. Ещё остались игры до паузы. «Спартак» должен набрать максимальное количество очков, чтобы во второй части бороться за тройку. Команда набрала неплохой ход. Надеемся, что после зимней паузы будут намного лучше», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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