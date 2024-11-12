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Бояринцев предложил назначить на пост спортивного директора «Спартака» Баженова

Бояринцев предложил назначить на пост спортивного директора «Спартака» Баженова
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Бывший российский футболист Денис Бояринцев предложил назначить на пост спортивного директора «Спартака» экс-нападающего красно-белых Никиту Баженова.

«В «Спартаке» должны работать профессионалы и неважно, иностранец или россиянин. Но мне кажется, что на должности спортивного директора «Спартака» должен работать российский специалист. Это будет правильно. Есть люди с бывшим спартаковским прошлым, которые могут выполнять эти функции. На этот пост можно поставить Никиту Баженова, который является очень хорошим кандидатом и порядочным парнем.

Может, в «Спартак» поставят и Мостового, но на такую должность нужно ставить человека, который опытен в этих делах. Баженов уже несколько лет работает в клубе и набрался определённого опыта», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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