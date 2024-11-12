Радимов: сказал Соболеву, чтобы он сконцентрировался на игре

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве.

«Мы пообщались с Соболевым, нормальный парень, вообще ничего такого не могу сказать. А что касается футбольных его качеств, когда он вышел, «Зенит» в атаке смотрелся без зубов. В основном владел преимуществом «Ахмат». А нападающий — игрок зависимый. Я ему на встрече сказал, чтобы он сконцентрировался на игре, а не на вот этих толчках, борьбе. И в Грозном он, кстати, абстрагировался от этого и в концовке там развернул кого-то в штрафной. И угловой заработал», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и «Ахматом» состоялся 10 ноября. Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Артём Чистяков (Азов). «Зенит» обыграл «Ахмат» со счётом 2:1. После 15 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 15-е место, заработав девять очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 37 очков.