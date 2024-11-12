Валерий Шмаров: нашему «Спартаку» «Зенит» был не конкурентом

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров рассказал, что в его время «Зенит» не был конкурентоспособен в чемпионате страны.

— В уста Бескова авторы фильма про Черенкова вложили цитату: «Если проигрывать соперникам вроде «Зенита», ничего не добьётесь». Было такое?

— Возможно, Бесков что-то такое и говорил, но это ребята постарше застали. Когда Желудков Дасаеву два гола со штрафных забил, меня ещё в команде не было.

Да, в 1984-м «Зенит» чемпионом стал. А потом — всё, почивал на лаврах, наверное. Даже из высшей лиги вылетал (последнее место в сезоне-1989. — Прим. «Чемпионата»). Конечно, тот «Зенит» не был конкурентом «Спартаку», — сказал Шмаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.