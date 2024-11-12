Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Пари НН» Медведев оценил выступление команды в первом круге РПЛ

Вратарь «Пари НН» Медведев оценил выступление команды в первом круге РПЛ
Комментарии

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев оценил выступление команды в первом круге Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Нижегородцы после 15 матчей РПЛ занимают 10-е место в турнирной таблице.

«Я не совсем доволен положением «Пари НН» после завершения первого круга РПЛ. У нас были игры, где мы могли ещё набирать очки. Эта часть сезона по-разному прошла для команды: сначала тяжёло, потом получилось одержать победы над нашими прямыми конкурентами. Неровный первый круг — хорошая игра, потом плохая, но будем дальше стараться. Надеюсь, победы придут», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Дубль Чавеса помог «Динамо» обыграть «Пари НН» в матче 15-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android