Вратарь «Пари НН» Медведев оценил выступление команды в первом круге РПЛ

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев оценил выступление команды в первом круге Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Нижегородцы после 15 матчей РПЛ занимают 10-е место в турнирной таблице.

«Я не совсем доволен положением «Пари НН» после завершения первого круга РПЛ. У нас были игры, где мы могли ещё набирать очки. Эта часть сезона по-разному прошла для команды: сначала тяжёло, потом получилось одержать победы над нашими прямыми конкурентами. Неровный первый круг — хорошая игра, потом плохая, но будем дальше стараться. Надеюсь, победы придут», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.