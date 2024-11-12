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«Разочарование». Александр Алаев — о посещаемости матчей РПЛ

«Разочарование». Александр Алаев — о посещаемости матчей РПЛ
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев назвал посещаемость части игр РПЛ главным разочарованием первого круга турнира.

«Главное разочарование — посещаемость некоторых матчей Российской Премьер-Лиги. Я не буду называть клубы. У нас яркий чемпионат, яркие клубы. Не буду говорить о руководстве клубов — сейчас наша общая задача, чтобы матчей с низкой посещаемостью не было. Есть много примеров с большой посещаемостью, яркими программами — на это и надо равняться», — приводит слова Алаева «РИА Новости Спорт».

После 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 37 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (36 очков). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (34 очка).

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