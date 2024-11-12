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Полузащитник «Пари НН» Трошечкин назвал лучшего российского игрока в РПЛ на данный момент

Полузащитник «Пари НН» Трошечкин назвал лучшего российского игрока в РПЛ на данный момент
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Футболист «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин назвал лучшего российского игрока в Российской Премьер-Лиге на данный момент.

«Если говорить о лучшем российском футболисте в РПЛ, то статистика говорит сама за себя — Батраков хорошо работает в хорошей системе. Наверное, он лучший. Хорошо, когда появляются такие молодые игроки», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.

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