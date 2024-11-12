Шмаров: у легенд «Спартака» и «Динамо» молодёжи много. Мне в 60 за ними не угнаться

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров высказался о предстоящем ретроматче в память о Фёдоре Черенкове. Игру организует Российский футбольный союз (РФС), она состоится 13 ноября, в среду.

«Минут на 10 точно выйду. Сейчас составы почитал — молодёжи очень много. Я в Воронеже выходил за «Факел» в ретроматче против сборной России. Много было спартачей, динамовцев. В 60 лет не угнаться мне уже за ними. Главное — выйти, отдать дань памяти Фёдору — и можно меняться (смеётся). А там уже пусть более молодые ребята играют», — сказал Шмаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.