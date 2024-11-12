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Шмаров: на ТВ, наверное, предупреждают, что надо говорить. Правда никому не нравится

Шмаров: на ТВ, наверное, предупреждают, что надо говорить. Правда никому не нравится
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров объяснил, почему не работает на телевидении. По его мнению, его не зовут на телеэфиры, потому что он всегда говорит правду — а правда никому не нравится.

— Почему вас почти нет в публичном пространстве? Не ваше?
— Я же правду всё время говорю. А правда никому не нравится. На телевидение зовут, но там же, наверное, предупреждают, что надо говорить. Потому что иногда слушаю ребят — невпопад лепят! Не будем лезть в эту кухню. Экспертов у нас очень много. Один день так говорят, другой — иначе, — сказал Шмаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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