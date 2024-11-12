Шмаров: на ТВ, наверное, предупреждают, что надо говорить. Правда никому не нравится

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров объяснил, почему не работает на телевидении. По его мнению, его не зовут на телеэфиры, потому что он всегда говорит правду — а правда никому не нравится.

— Почему вас почти нет в публичном пространстве? Не ваше?

— Я же правду всё время говорю. А правда никому не нравится. На телевидение зовут, но там же, наверное, предупреждают, что надо говорить. Потому что иногда слушаю ребят — невпопад лепят! Не будем лезть в эту кухню. Экспертов у нас очень много. Один день так говорят, другой — иначе, — сказал Шмаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.