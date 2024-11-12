Кононов отреагировал на слова Тихонова, пожелавшего «Торпедо» стать чемпионом

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов отреагировал на слова возглавляющего футбольный клуб Андрея Тихонова, пожелавшего автозаводцам выиграть Мелбет Первую лигу.

— Тихонов на пресс-конференции пожелал «Торпедо» стать чемпионом». Льстит?

— Приятно слышать. Мы с Андреем в хороших отношениях, дружеских. Мы работали вместе. И он понимает, и я понимаю, какие задачи перед каждым стоят. Приятно слышать. Спасибо Андрею. Пока у «Торпедо» всё идёт по плану. Не загадываем дальше, — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 18 проведённых матчей «Торпедо» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 36 очков. «Енисей» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 23 очка.